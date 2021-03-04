Чебоксары, , 08:20 — REGNUM В Чебоксарах в марте открываются рейсы на воздушных судах ещё в три города. Это субсидируемые перевозки, которые выполняет компания «ИрАэро», сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

3 марта стартовали полёты по новым субсидированным направлениям через чебоксарский аэропорт: в Новый Уренгой, Минеральные Воды и Краснодар. На маршруте эксплуатируются суда «Сухой Суперджет 100», которые могут перевозить 103 пассажиров.

Первый рейс в Чебоксары прилетел из Нового Уренгоя, заполняемость составила на 80%. Затем самолёт вылетел в Минеральные воды, следующий рейс после возвращения — в Краснодар.

В начале мая откроется субсидируемый рейс из Чебоксар в Екатеринбург.

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Как сообщало ИА REGNUM, Чебоксары попали в список субсидируемых авиамаршрутов на 2021 год. Софинсирование со стороны Чувашии на маршрутах до Краснодара и Минеральных Вод установлено в размере 61%, до Екатеринбурга размер бюджетной поддержки составляет 60,1%, в Новый Уренгой — 25%.

Напомним, в 2020 году в Чувашии авиасообщение выбрали 283,8 тыс. человек, что на 27,4% меньше, чем было в 2019 году.

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