Магадан, Магаданская область, 4 марта 2021, 08:23 — REGNUM Прокуратура проверила информацию в СМИ об отравлении учеников в школе №7 в Магадане, нарушений не выявлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
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Специалисты произвели отборы проб продуктов на пищеблоке — по результатам исследований РНК ротавирусов, норовирусов, астровирусов, возбудителей кишечных инфекций, бактерий группы кишечной палочки, стафилококка, патогенных микроорганизмов не обнаружено.
У работников столовой также никакой инфекции и вирусных заболеваний не выявлено.
В школе провели дополнительную санитарно-противоэпидемиологическую обработку.
«Ввиду отсутствия причинно-следственной связи между ухудшением состояния здоровья учащихся и питанием в школе оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — добавили в прокуратуре.
Проверки связаны с появлением у нескольких школьников симптомов отравления, некоторым детям была оказана медицинская помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках расследования уголовного дела по факту массового отравления школьников в Красноярске установлен возможный источник распространения инфекции.