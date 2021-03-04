Магадан, Магаданская область, , 08:23 — REGNUM Прокуратура проверила информацию в СМИ об отравлении учеников в школе №7 в Магадане, нарушений не выявлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Специалисты произвели отборы проб продуктов на пищеблоке — по результатам исследований РНК ротавирусов, норовирусов, астровирусов, возбудителей кишечных инфекций, бактерий группы кишечной палочки, стафилококка, патогенных микроорганизмов не обнаружено.

У работников столовой также никакой инфекции и вирусных заболеваний не выявлено.

В школе провели дополнительную санитарно-противоэпидемиологическую обработку.

«Ввиду отсутствия причинно-следственной связи между ухудшением состояния здоровья учащихся и питанием в школе оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — добавили в прокуратуре.

Проверки связаны с появлением у нескольких школьников симптомов отравления, некоторым детям была оказана медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках расследования уголовного дела по факту массового отравления школьников в Красноярске установлен возможный источник распространения инфекции.