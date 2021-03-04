Пекин, , 08:18 — REGNUM Старт строительства антенной решетки в квадратный километр (SKA), крупнейшего в мире радиотелескопа запланировано на июль, сообщил высокопоставленный китайский астроном, передает 3 марта агентство Синьхуа.

По словам главного ученого китайской команды SKA У Сянпина, проект в насроящее время проходит путь от концептуального проектирования до стадии реализации, предполагается. Предполагается, что 10% проекта будет завершено и введено в эксплуатацию для наблюдения к 2028 году.

Международный проект SKA будет совместно финансироваться, строиться и управляться более чем 10 странами, причем Китай является одним из семи членов-основателей и подписантом Конвенции SKA, подписанной в 2019 году.

Китайская команда будет проводить исследования в 10 областях, включая обнаружение космической реионизации, поиск пульсаров, измерение времени и проверку теории гравитации, в течение следующих 10 лет, сказал Ву, который также является членом Национального комитета Народного политического консультативного совета (НПКСК) 13-го созыва, высшего политического консультативного органа страны.

Основываясь на международном сотрудничестве в рамках проекта SKA, Китай установит свои собственные научные цели и дорожную карту развития астрономических исследований, сказал Ву, добавив, что китайские астрономы внесут больший вклад в изучение Вселенной.