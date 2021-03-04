Уфа, , 08:18 — REGNUM Директора фирмы по продаже нефтепродуктов заподозрили в даче взятки сотруднику ФСБ в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что органы ФСБ и МВД проводили проверку в отношении руководителя предприятия по продаже нефтепродуктов.

По версии следствия, подозреваемый 50-летний директор фирмы предложил представителю ФСБ 500 тысяч рублей, а за это потребовал прекратить проверку и покровительствовать в деятельности фирмы. Подозреваемого задержали после передачи денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам дичи взятки. Фигурант уголовного дела находится под стражей.

Расследование дела продолжается.

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