Горно-Алтайск, , 08:15 — REGNUM На развитие инфраструктуры на Телецком озере в Республике Алтай будут выделены средства из резервного фонда правительства РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава республики Олег Хорохордин в ходе встречи с главой кабмина рассказал, что ранее здесь были построены четыре объекта. Однако средства на очистные сооружения власти не смогли освоить, из-за чего в резервный фонд были возвращены 250 млн рублей. Премьер-министр отметил в связи с этим, что есть вопросы к эффективности работы.

«Нужно разобраться с этим. Давайте договоримся так, Олег Леонидович. Деньги мы выделим, примем это решение. Мы опять выделим деньги из резервного фонда. Но вы под личный контроль возьмёте все мероприятия», — отметил Мишустин.