Лима, , 08:15 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer прибыла в Перу. Об этом 4 марта сообщает радио RPP.

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«Это правительство исполняет обещания, продолжают прибывать в страну вакцины, мы не остановим вакцинацию, начавшуюся 9 февраля, и продолжим ее до последнего дня нашего правления», — заявила по поводу прибытия препарата глава совета министров Перу Виолетта Бермудес.

Также она уточнила, что вакцинация препаратом компании Pfizer, вероятнее всего, начнется 7 марта. При этом известно, что в Перу прибыло 50 тыс. доз вакцины Pfizer, а всего должно быть получено 20 млн.

Отметим, на сегодняшний день в Перу выявлено за весь период пандемии свыше 1,338 млн носителей коронавируса.