Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Заражение коронавирусом и тяжёлая форма заболевания COVID-19 могут в большей степени угрожать людям со второй группой крови, считают учёные, проводившие исследование на базе больницы Brigham and Women's в американском Бостоне (штат Массачусетс). Итоги их работы опубликованы 3 марта в медицинском журнале Американского общества гематологии.

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Учёные исследовали рецептор-связывающий домена коронавируса, фактически отвечающий за то, насколько сильно вирус SARS-CoV-2 прикрепляется к клеткам носителя. Они попытались выяснить, зависит ли от группы крови сила прикрепления вируса к красным кровяным тельцам — эритроцитам — и клеткам эпителия дыхательных путей.

Чем сильнее соединение вируса с клетками, тем тяжелее может протекать заболевание, отмечают они.

Коронавирус нового типа «продемонстрировал высокое предпочтение к антигенам второй группы крови, находящимся на клетках эпителия дыхательных путей», говорится в докладе. Степень связывания SARS-CoV-2 с эритроцитами не очень отличалась в разных группах крови.

Авторы доклада отмечают, что пока нельзя уверенно связывать вторую группу крови и большую склонность к заражению. Сделать такое заключение можно будет только после расширенных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи в США выявили пациентов, у которых следы коронавируса в организме сохранялись более полугода.

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