Токио, , 08:26 — REGNUM В японском городе Исэсаки, расположенном в центре главного острова страны Хонсю, 4 марта произошло столкновение между враждующими бандами якудза. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Выдвинувшаяся на место перестрелки полиция обнаружила раненных в голову и грудь боевиков из группировки, входящей в структуру крупнейшего в Японии преступного синдиката «Ямагути-гуми». Ещё один тяжелораненый боевик был сбит машиной.

В настоящее время все трое раненых членов якудза под охраной полиции доставлены в больницу. Ведётся розыск других участников столкновения.

Напомним, в сентябре 2015 года от основной в Японии группировки якудза «Ямагути-гуми» откололась существенная часть её членов, создавших новое объединение «Кобе Ямагути-гуми». Обе группировки воюют друг с другом за контроль над портовым городом Кобе и юго-западом острова Хонсю.

Как сообщало ИА REGNUM, один из главарей группировки якудза «Кобе Ямагути-гуми» был арестован в Японии по подозрению в попытке убийства члена конкурирующего преступного сообщества.

Читайте ранее в этом сюжете: Один из главарей новой группировки якудза арестован в Японии