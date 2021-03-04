Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Сервис аудиочатов Spaces, который является аналогом другой подобной платформы Clubhouse, создали и начали тестировать специалисты соцсети Twitter. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба компании.

Приложение доступно для пользователей операционной системы Android. Владельцы смартфонов, установившие программу, смогут подключаться к разговорам внутри Spaces.

Отмечается, что у пользователей пока нет возможности создавать и редактировать собственные группы для общения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта соцсеть Instagram объявила о внедрении новой функции, позволяющей пользователям добавлять к своему прямому эфиру до трех человек вместо одного собеседника, что было возможно ранее.

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