Пекин, , 08:09 — REGNUM Китай повышает розничные цены на бензин и дизельное топливо с 4 марта, сообщает агентство Синьхуа.

По данным главного органа государственного планирования КНР Национальной комиссии развития и реформы, розничные цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 260 юаней (около $40,27) и 250 юаней соответственно. Это уже четвертое повышение цен с начало года.

Согласно действующему механизму ценообразования, если международные цены на сырую нефть меняются более чем на 50 юаней за тонну в ту или иную сторону и остаются на этом уровне в течение 10 рабочих дней, то цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо в Китае будут скорректированы соответствующим образом.

Трем крупнейшим нефтяным компаниям Китая, а именно China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation, было предложено поддерживать добычу нефти и облегчать транспортировку для обеспечения стабильных поставок.