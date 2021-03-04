Сеул, , 08:13 — REGNUM В феврале 2021 года валютные резервы Южной Кореи составили $447,56 млрд, что на $4,83 млрд больше, чем месяц назад. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, данный показатель вновь пошёл вверх, после январского спада. Эксперты отмечают, что рост валютных резервов связан с увеличением доходов от валютных активов, а также с ослаблением доллара.

По состоянию на конец января 2021 года Южная Корея занимала девятое место в мире по валютным резервам.

Первое место занимал Китай — $3,2 трлн, на втором месте была Япония —$1,3 трлн, на третьем Швейцария —$1,07 трлн.