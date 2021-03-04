Южно-Сахалинск, , 08:08 — REGNUM На Сахалине всех рыбаков-любителей, которые оказались на оторвавшейся от берега льдине, спасли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Спасатели доставили на берег 12 рыбаков, которых уносило в открытое море. Оторвавшаяся льдина было тщательно обследована — больше людей на ней не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на Сахалине в заливе Мордвинова между посёлком Мальково и мысом Свободный от берега оторвало льдину с рыбаками. Известно, что трещина образовалась на льдине на расстоянии 4−5 км от берега. Ширина разрыва достигала 15 метров.