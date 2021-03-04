Уфа, , 08:09 — REGNUM Обстоятельства получения тяжелой травмы несовершеннолетним спортсменом на соревнованиях по борьбе устанавливают следователи в Башкирии. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что уголовное дело о причинении тяжелого вреда здоровью юному борцу на соревнованиях по борьбе «Курэш», которые проходили 30 января в селе Бакалы, передано из органов внутренних дел в следственный отдел.

По версии следствия, 13-летний школьник на соревнованиях выполнял прием во время спарринга со своим сверстником. В какой-то момент мальчик получил тяжелую травму и потерял сознание. Его срочно доставили в медучреждение. Сейчас он находится в детской Республиканской клинической больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи продолжают расследовать все обстоятельства произошедшего.

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