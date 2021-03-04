Чебоксары, , 08:06 — REGNUM В Чувашии в результате пожара в многоквартирном доме в Чебоксарах пострадали два человека, эвакуированы 17 жильцов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКЧС республики.

Возгорание произошло в ночь со 2 на 3 марта в одном из домов по улице Гражданская в Чебоксарах. По предварительным данным ведомства, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов произошёл пожар в квартире у 40-летнего жителя.

Пожарными эвакуированы 17 человек, в том числе четверо детей. В результате возгорания пострадали два человека.

Огнём уничтожена внутренняя отделка, имущество кухни, закопчены стены и потолок квартиры.

С начала года в Чувашии зарегистрировано 196 пожаров, они стали причиной смерти 27 человек. Травмированы девять жителей. Материальный ущерб оценивается в 5 млн рублей.