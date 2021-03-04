Сеул, , 08:08 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor провел официальную премьеру субкомпактного кроссовера Bayon. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новинка создана исключительно для рынка Европы. Что же касается названия автомобиля, то оно дано в честь французского города Байонна. В модельной линейке Hyundai расположится на уровень ниже модели Kona.

Экстерьер новинки выполнен в фирменном стиле бренда Hyundai. Спереди кроссовер получил широкую радиаторную решётку и двухуровневую головную оптику. Длина кроссовера равна 4180 мм, а колёсная база составляет 2580 мм. Собрано авто на «тележке» BC3 от хэтчбека i20.

Ранее компания Hyundai представила в РФ модернизированную версию кроссовера Hyundai Santa Fe. Для модели предусмотрены четыре варианта комплектации: Family, Lifestyle, Prestige и High-Tech.

Читайте также: В Hyundai спрогнозировали резкий рост спроса на электромобили