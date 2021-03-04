Токио, , 08:06 — REGNUM Наиболее пожилой член императорской семьи Японии — принцесса Юрико Микаса — выписалась из больницы в Токио, в которой она проходила лечение от аритмии. Об этом 4 марта сообщает агентство Kyodo.

По информации источника, 97-летняя принцесса была отправлена в медучреждение 1 марта и ей поставили диагноз пароксизмальная фибрилляция предсердий.

При этом ожидалось, что член японской императорской пробудет на госпитализации в течение недели, однако состояние Юрико Микасы улучшилось и в настоящее время не вызывает тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции в Японии может быть продлен еще на две недели в ближайшее время.