Оренбург, , 08:03 — REGNUM В районе Оренбурга построят переливную плотину, что позволит поднять уровень воды в реке. Предварительная стоимость проекта составляет 300 млн рублей, сообщают СМИ.

Тема обмеления рек и пути ее решения обсуждалась на заседании экологической комиссии. Планируется, что работы по расчистке русла Урала протяженностью семь километров начнутся в 2023 году. В 2021 году начнется разработка проекта и подготовка документов с обоснованием финансирования.

Напомним, проблема обмеления Урала в районе Оренбурга остро стоит уже несколько лет. Отдыхающие на центральной набережной могут по реке не в плавь, а пешком попасть на противоположный берег. Оренбуржцы вспоминают те времена, когда река была полноводной и судоходной.

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