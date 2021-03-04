Джакарта, 4 марта 2021, 08:03 — REGNUM Правительство Индонезии предпринимает шаги для предотвращения распространения «британского» штамма коронавируса, сообщает Antara.
Власти Индонезии усилят санитарные нормы, в частности, ношение масок, мытье рук и соблюдение безопасной дистанции.
В министерстве здравоохранения заявили, что вакцина, которую в настоящее время использует правительство, все еще эффективна для предотвращения передачи нового штамма коронавируса. Правительство также увеличивает темпы вакцинации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии исследуют близкие контакты двоих граждан, подвергшихся заражению «британским» штаммом коронавируса.
Подробнее в материале: В Индонезии исследуют контакты заразившихся новым штаммом коронавируса