4 марта 2021 | Время чтения 12 мин

Вполне очевидны последствия бойкота США и Западом московских Олимпийских игр 1980 года, а также несостоятельность утверждений о «массовых репрессиях» в Синьцзяне, которые в здравом уме и доброй памяти никак не могут быть использованы для оправдания очередного грубого вмешательства в мировой спорт. Это те факторы, которые Джо Байден не сможет проигнорировать при принятии решения об участии США в пекинской Олимпиаде.

Владимир Павленко, , 09:34 — REGNUM Несмотря на смену администрации в США, во внешней политике Вашингтона на китайском направлении, в полном соответствии с представлениями Джо Байдена о «стратегической конкуренции» двух стран, продолжают доминировать пресловутые двойные стандарты. Причем, более того, функционеры обеих администраций США, как ушедшей, так и ее сменившей, демонстрируют удивительную «солидарность» по части нагнетания напряженности, пока политической, стараясь отыскать наиболее уязвимые и болезненные вопросы, нажим в которых способен еще более отравить и усугубить проблемы в китайско-американских отношениях. Пропагандисты американских СМИ очень любят критиковать пекинские оценки политики Вашингтона, напоминающие о холодной войне, однако реальность такова, что очень многое указывает на вступление ситуации как раз в такую фазу.

Новая штаб-квартира МОК Nizar Kerkeni

Именно к опыту самых темных страниц советско-американского противостояния, достигшего апогея в конце 70-х годов прошлого века, обратилась экс-постпред США при ООН Никки Хейли, предложив новому хозяину Белого дома рассмотреть вопрос… о бойкоте (!) зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Казалось бы, Америка только что пережила крупные внутренние потрясения, в которые вылилось столкновение Байдена с Дональдом Трампом в «финале» президентской гонки. Дело дошло до скандального штурма Капитолия, показавшего подлинное «лицо» американской «демократии». Причиной стала откровенная нечистоплотность команды Байдена и стоящих за ней теневых кругов «глубинного государства», подготовивших и осуществивших против Трампа беспрецедентную по масштабу фальсификацию итогов голосования, которую особо и не скрывали, демонстрируя готовность не останавливаться ни перед чем. У членов команды экс-президента имеются все основания сделать из этого далеко идущие выводы, тем более что сам он вернулся в политику и, заручившись мощной поддержкой прежде всего в низах своей партии, готов к новому раунду борьбы, о чем открыто заявил в Орландо. И вот в этих условиях один из ключевых членов его команды начинает за спиной бывшего босса спекулятивные антикитайские заигрывания с фальсификаторами, подрывая тем самым командные позиции.

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли United States Department of State

Какой же повод придумала г-жа Хейли? Особой изобретательностью американская сторона не отличается. И поскольку тема Гонконга (Сянгана) уже отыграна, и американцы, причем именно в президентство Трампа, там крепко засветились на прямой поддержке развернутой на улицах протестной вакханалии, из рукава был извлечен другой «джокер» — уйгурский. США и другим странам Запада «не дает покоя» тема ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР; уже почти три года минуло с тех пор, когда вокруг этого нагнеталась основная волна спекуляций. Лжи было нагромождено немерено. Однако практически все и во всем уже разобрались. Но нет, когда этого требует ложно понимаемая «политическая целесообразность», любые приказавшие было долго жить темы внезапно «оживают» и вбрасываются в информационное пространство.

Справедливости ради, Хейли в «олимпийском» вопросе — далеко не первая; до нее подобными провокациями (в советские времена их именовали информационными диверсиями) отметились некоторые политики из других западных стран — Канады, Норвегии, а также ряд правозащитных организаций, сидящих на американском и европейском финансировании. Но удивительно даже не то, что экс-постпред уйгурскую тему подняла и что связала ее с предстоящей пекинской Олимпиадой. Более важен интерес, проявленный к этой «инициативе» в Белом доме, где предложение ненавистных оппонентов о недавней президентской кампании не только с порога не отвергли, но, напротив, им деятельно заинтересовались. «Президент США Байден окончательного решения по этому поводу пока не принял, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. — И, конечно же, мы обратимся за рекомендациями к Олимпийскому комитету США». Последняя оговорка в высшей степени примечательна. Олимпийский комитет, конечно же, именно та самая инстанция, что более всех остальных «компетентна» в вопросах внешней политики. Особенно по части дестабилизирующих тем, способных подорвать остатки глобальной стабильности, посеяв вражду всех против всех. Общественности, разумеется, не расскажут, но было бы интересно узнать, что именно Байден хочет услышать от американских чиновников от спорта? Что вразумительного из того, чего не знает сам президент, они ему способны сообщить? Просто курам на смех!

Штаб-квартира МОК в Лозанне

Собственно, Байден встал перед выбором — поступить по совести и сразу отмести эту инсинуацию или приняться тему «разминать» и на ней спекулировать. Соблазн, как видим, оказался настолько велик, что «боком» пошли все остальные вещи. Включая принцип недопущения политизации спорта, международную «святость» Олимпийских игр и многое другое. Например, безусловный моральный ущерб, который США уже несут от самого факта рассмотрения этой темы в условиях, когда гонения на Россию со стороны международных спортивных структур наглядно показали, что последние «сидят в кармане» у США и выполняют их политический заказ, не имеющий ничего общего с принципом чистоты спорта. Еще в памяти сразу же ожили международные события вокруг предыдущей пекинской Олимпиады — летней, 2008 года, когда мировой спортивный праздник американской марионеткой Саакашвили был использован для развязывания пятидневной войны 08.08.08 в тайной надежде на то, что под шумок военным путем удастся достичь определенных политических целей, пользуясь отвлечением международного внимания на Олимпиаду.

Нельзя комментировать беспардонное предложение Хейли и столь же беспрецедентные маневры вокруг него Белого дома, не учитывая и еще двух факторов, которые так и просятся в современную мировую повестку далекого и не очень прошлого.

«Карта бойкота» Олимпийских игр. Бойкот Олимпиады в Москве 1980 года помечен синим

Первый: американский бойкот московской Олимпиады-80, поводом к которому было избрано введение в канун олимпийского года советских войск в Афганистан. Оставим в стороне вопрос о целесообразности той военной акции. У нее в высших эшелонах власти в СССР имелись как сторонники, так и противники. А решение принималось не на пустом месте, а ввиду угрожающей активизации у южных границ нашей страны событий, связанных с подъемом политического ислама, последствия которого, как и роль в этом США и других стран Запада, например Франции, просчитывались очень трудно.

Вашингтон, приняв решение о бойкоте, надавил и на европейские страны, добившись от них послушания. В результате мировой спорт был погружен в длительный кризис, ибо со стороны СССР и подвергшихся нажиму уже Москвы социалистических стран последовала «ответка» на американскую Олимпиаду-84 в Лос-Анджелесе. Спортсмены стран Варшавского договора в Калифорнию не поехали, кроме Румынии. Вместо Олимпиады им предложили Игры доброй воли. Замена вроде бы неполноценная, но расстановка сил в мировом спорте тогда была такова, что с чисто спортивной точки зрения результаты, показанные на этих играх, включая количество рекордов, существенно превзошли показатели лос-анджелесской Олимпиады, что нанесло удар по престижу ее организаторов. И показало, что любой бойкот спорта под видом политики имеет свойство возвращаться бумерангом.

Спорт в Китае сегодня на таком же мощном подъеме, как сорок лет назад в СССР. Неудивительно: и тогда в нашей стране, и сейчас в Поднебесной проводилась и проводится целенаправленная государственная спортивная политика, которая приносит результаты. Поэтому если представить, что США решатся на бойкот, проиграет не только мировой спорт, проиграют прежде всего сами американцы, ибо существенно отступят с нынешних позиций и добровольно уступят их конкурентам, не только из КНР.

Сражение уйгуров с цинскими войсками, 1757

Второй фактор связан с избранным «уйгурским» поводом. Прежде всего о «гримасе истории». Спекуляции на мусульманскую тему, как и в случае с московскими Олимпийскими играми, Запад устраивает тогда, когда ему нужен не столько даже спорт, сколько подрыв политической стабильности «стратегического конкурента», которого таким способом стараются «сдерживать». Советскому Союзу создали проблемы у «южного подбрюшья», с явным расчетом, что пожар афганской гражданской войны перекинется в советскую Среднюю Азию. Китаю проблемы создают даже не у границ, а в пределах его границ, что еще более опасно. Трудно не увидеть в спекуляциях на теме СУАР (как и Тибета — ТАР, где Западом также задействуется религиозный фактор, только буддистский) стремления взорвать страну изнутри, поспособствовав отделению от нее важнейших стратегических регионов. Очевидный и неприкрытый цинизм такой политической линии особенно отчетливо виден на фоне только что состоявшегося в Китае подведения итогов самой масштабной и успешной в истории страны борьбы с бедностью. В ходе этой кампании в регионы, которые США именуют «проблемными», а это Синьцзян прежде всего, были закачаны поистине гигантские средства. Большинство крупных городов по сути отстроены заново; кардинальные перемены коснулись и сельской местности. Во многом «с нуля» создана экономика, резко поднята производительность труда, не говоря уж об уровне жизни и социальных гарантиях населения. С прицелом на опережающее решение насущных проблем Синьцзяна, расположенного в прежде отсталой западной части Китая, была выстроена государственная кадровая политика. Все, что происходит в Синьцзяне и Тибете, находится в фокусе внимания центрального партийного руководства, а возникающие по ходу преобразований проблемы решаются в первоочередном, приоритетном порядке. Подводя итоги борьбы с бедностью, Си Цзиньпин не стал делать упор именно на СУАР и ТАР, оговорившись, что эта политика посвящена подъему всех депрессивных, отдаленных и прежде всего сельских районов. Но и в самом Китае, и в странах, которые его критикуют, это понимание имеется. Характерно, например, прокомментировал спекуляции вокруг так называемых «репрессий» в Синьцзяне китайский посол в Германии У Кэнь. «Если вы поговорите с представителями этнических меньшинств в Китае на месте, вы наверняка получите совершенно иную картину, чем то, во что антикитайские «актеры» хотят, чтобы мир поверил. …У меня сложилось впечатление, что независимо от действий китайского правительства западные СМИ быстро приходят к выводу, что Пекин проводит репрессии. …Иностранные гости могут прогуляться в Синьцзяне и посмотреть на него, чтобы понять реальную ситуацию», — заключил дипломат, пытаясь воззвать к совести западных политиков и журналистов.

Хотанские повстанцы, 1930. Синьцзян

К сожалению, понять реальную ситуацию Запад как раз и не хочет. И здесь самое время вспомнить 2019 год, когда целый ряд европейских стран обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с посланием, в котором потребовали санкций против Китая «за Синьцзян». «Подкоп» был осуществлен «мастерски», но разбился о неожиданную для Запада реакцию остального мира, в том числе и в первую очередь мусульманского. Наряду с Россией, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, которые никак не заподозришь ни в антипатиях к США, ни в лояльности к антимусульманским репрессиям, поставили западные выводы под сомнение, подтвердив своим посланием в адрес все той же Бачелет, что ничего из ряда вон в Синьцзяне не происходит. И что Китай прав, и он не выходит «за рамки», а распускаемые слухи о «миллионе» содержащихся в лагерях «борцов за свободу» — утка, фейк, предназначенный для дискредитации Пекина. Специалистам и раньше было известно, что пресловутые «лагеря» — это центры профессионального образования и переподготовки местных кадров, и в результате их деятельности в регионе были решены многие проблемы, в том числе преодолена хроническая безработица, питавшая террористические ячейки. В Синьцзяне давно уже не происходит массовых терактов, которыми регион отличался еще считаные годы назад. А упомянутая кампания по борьбе с бедностью повисла бы в воздухе без упомянутых профцентров; на создаваемых в ее рамках новых рабочих местах просто некому было бы трудиться. Кстати, уйгурские эмигрантские организации очень любят на эту тему спекулировать, рассуждая о «десятках тысяч» этнических китайцев, которые завозятся в регион с целью «выдавливания» коренного населения из городов «в горы». Этим провокациям препятствует сухая статистика.

Факт №1, главный, опровергающий любые инсинуации. Численность коренного для СУАР уйгурского населения за 2010-е годы выросла на четверть — с 10,17 до 12,72 млн человек. Причем по темпам роста уйгуры превзошли все остальные народности Синцзяна, включая ханьцев.

Факт №2: в Синьцзяне быстрыми темпами растет производство и потребление электроэнергии (экономисты знают, что это важнейший показатель экономической активности). По итогам 2020 года выработано 326 млрд кВт⋅ч, что более чем на 14% превышает показатели предыдущего, 2019 года.

Факт №3: в СУАР работают десять религиозных вузов и школ, в том числе Синьцзянский исламский институт и восемь его филиалов, а также Синьцзянская исламская школа. Общее количество обучающихся — около 3 тыс. человек.

Факт №4: в период с 2014 по 2019 год ВВП СУАР в среднем ежегодно увеличивался на 7,2%. Абсолютные цифры таковы: с 920 млрд юаней шесть лет назад до почти 1,4 трлн сегодня.

Факты можно приводить еще, но и этого достаточно. Итак, вполне очевидны последствия бойкота США и Западом московских Олимпийских игр 1980 года, а также несостоятельность утверждений о «массовых репрессиях» в Синьцзяне, которые в здравом уме и доброй памяти никак не могут быть использованы для оправдания очередного грубого вмешательства в мировой спорт. Это те факторы, которые Джо Байден не сможет проигнорировать при принятии решения об участии США в пекинской Олимпиаде. Конечно, настоящее решение американский президент вряд ли будет принимать сам; слишком сильно влияние на него и его администрацию со стороны «глубинного государства». Однако в данном вопросе, может быть, это и к лучшему. Позориться антиолимпийским бойкотом эти влиятельные люди и структуры, во-первых, скорее всего, не захотят. А во-вторых, на дворе не 1980 год. Мир, по крайней мере официально, не поделен на враждующие блоки. Поэтому оправдать такое негативное, подрывное решение будет весьма трудно. Его не поймут многие страны, причем не только развивающиеся, но и развитые. «Попытки политизации и саботажа зимней Олимпиады — 2022 в Пекине тщетны и обречены на провал», — так охарактеризовал эту ситуацию Го Вэйминь, официальный представитель сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) на пресс-конференции в преддверии традиционной мартовской сессии ВСНП.

На наш взгляд, Вашингтону не следует наводить тень на плетень и портить атмосферу всемирного праздника. Обстановка в мире и так сложная, чтобы лишать людей того немногого, что у них осталось, — радости общения, искренности контактов и обменов, дружеских встреч и адреналина спортивной борьбы. Хочется верить, что пекинская Олимпиада предоставит ее участникам и гостям все эти возможности. И не найдется никого, кто этому решится помешать.