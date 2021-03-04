Якутск, , 08:03 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев и председатель совета директоров Российской торговой компании в Китае (РТК) Артём Шаров подписали соглашение о несырьевом экспорте и привлечение инвестиций в кооперационные проекты предприятий республики в различных отраслях — от строительства до высоких технологий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Подписанное соглашение — важный шаг в развитии внешнеэкономических связей между Якутией и Китайской Народной республикой, которая сегодня является самым большим быстрорастущим рынком в мире. И мы, несомненно, заинтересованы в выходе якутского бизнеса на масштабный китайский рынок и получении качественных услуг по продвижению нашей продукции и проектов», — сказал Николаев.

Якутия сейчас занимает 22-е место среди регионов РФ по объему экспорта и нацелена на активное продвижение несырьевых отраслей.

«Российская торговая компания в Китае покупает у экспортёра товар в России, организует международную логистику, импорт, таможенную очистку и продаёт продукцию в Китае с выплатой НДС», — Шаров.

Отмечается, что Якутия вошла в число десяти регионов-лидеров в сфере экспорта в Китай.

Российская торговая компания в Китае «Хуа Но Э Сян» — проект ВЭБ. РФ и Российского экспортного центра по развитию новой коммерческой платформы поддержки несырьевого экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай сохраняет позицию крупнейшего в мире промышленно-производственного центра уже 11 лет подряд, обеспечивая почти 30% мирового промышленного производства.