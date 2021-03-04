Сургут, Югра, , 07:58 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в последние дни участились жалобы горожан на качество водопроводной воды. В социальных сетях появилось множество фотографий со ржавой водой из-под крана, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По сообщению горадминистрации Сургута, ухудшение качества воды в центральных районах города связано с перемерзанием магистрального водовода, расположенного вдоль улиц Островского — Профсоюзов.

«Первые заявки на горячую линию «Горводоканала» Сургута поступили 1 марта, поздним вечером. На работу вывели все аварийные бригады. С 3 марта бригады работают дополнительно, во вторую смену. Введён жёсткий производственный контроль», — говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что после устранения проблемы ресурсники готовы сделать собственникам квартир перерасчёт за некачественную воду. Для этого нужно обратиться в диспетчерскую «Горводоканала» Сургута.