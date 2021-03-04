Киев, , 07:55 — REGNUM Улучшение экономической ситуации, которое наблюдается последние 20 лет в России, якобы является причиной положительного отношения к РФ у большой части граждан Украины, считает украинский политолог Сергей Белашко. Об этом заявил в эфире телеканала «Первый Казацкий».

Эксперт сравнил состояние двух городов — украинского Харькова и российского Белгорода.

«Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и все, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что русский язык и русская языковая культура, помимо России, в «значительной мере принадлежат» и жителям Украины. Он призвал распространять по всему миру вещание украинских телеканалов, в том числе ни на русском языке.

3 марта Киевский международный институт социологии (КМИС) представил результаты социологического исследования, согласно которому более 40 процентов жителей Украины положительно относятся к России. Указанный показатель не меняется с сентября 2020 года.

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