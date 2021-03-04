Сана, , 08:29 — REGNUM Сторонники движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) утром 4 марта нанесли удар по расположенному в Джидде объекту саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя вооружённых сил хуситов бригадного генерала Яхью Сарию сообщает телеканал Al Masirah.

По утверждению Сарии, попадание по саудовскому объекту «было точным».

В настоящее время подтверждения или опровержения данного заявления со стороны Саудовской Аравии ещё не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи осудило недавний обстрел территории Саудовской Аравии йеменскими хуситами.

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