Чебоксары, , 07:54 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвинили в совершении 12 наркопреступлений. Она продолжала преступную деятельность, несмотря на рассмотрение дела в суде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстанет 30-летняя чебоксарка. Следствие полагает, что фигурантка уголовного дела, несмотря на то, что в отношении неё в Ленинском районном суде Чебоксар уже рассматривалось уголовное дело по обвинению наркопреступлений, продолжала сбывать синтетические наркотики через тайники-закладки.

В ходе предварительного следствия наркотики изъяты.

Чебоксарку обвинили в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 — ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств по предварительному сговору»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии был взят под стражу житель Самарской области, которого считают наркокурьером и подозревают в сбыте запрещённых веществ в регионах Поволжья. У злоумышленника изъято 3 кг наркотиков.

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