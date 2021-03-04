Канберра, , 07:53 — REGNUM Легкомоторный самолет разбился в национальном парке Кейп-рейндж в Австралии, сообщает портал 9News.

Сообщается, что воздушное судно вылетело из города Эксмут вечером, однако самолет пропал с радаров и не вернулся вовремя в воздушную гавань. Позднее на территории национального парка были обнаружены обломки самолета. По предварительным данным, в результате авиапроисшествия погибли два человека — пилот и пассажир. Причина падения самолета выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта небольшой самолет разбился в штате Джонглей на востоке Южного Судана. В результате авиапроисшествия погибли десять человек.

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