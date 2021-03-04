Варшава, , 07:51 — REGNUM Решение Суда ЕС, критикующее судебную реформу в Польше, демонстрирует «стремление Брюсселя посеять анархию» в этой республике. Об этом 3 марта сообщил польский профессор политологии из Люблинского католического университета Мечислав Рыба в интервью для Polskie Radio 24.

«Это постановление ничего не приводит в порядок, оно лишь порождает хаос. Похоже, что эти политические круги в первую очередь хотят определенной анархии в судебной сфере в Польше», — заявил Рыба.

Кроме этого, профессор указал, что решение Суда ЕС можно рассматривать и как «узурпация полномочий» со стороны Брюсселя.

«Дело в том, что на основании всех европейских договоров, в том числе Лиссабонского договора, Суд Европейского союза не обладает какой-либо компетенцией выносить решения по судебной системе в отдельно взятых странах. Это абсурд и беззаконие», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Суд Евросоюза (CJEU) признал итоги судебной реформы в Польше противоречащими законам и нормам Европейского союза. В решении Суда ЕС говорится, что в результате судебной реформы, инициированной польским правительством, соискатели на должность судьи Верховного суда страны оказались лишены возможности оспаривать решения Национального совета юстиции, который занимается рекомендацией кандидатур на замещение должности. Это, по мнению судей, является нарушением европейских норм, касающихся защиты независимости судебной системы.