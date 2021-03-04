Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Экс-госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможного участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я стремлюсь продолжать это делать», — заявил он.

При этом Помпео подчеркнул, что выдвинет свою кандидатуру только в том случае, если бывший глава Белого дома Дональд Трамп откажется от участия в выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о намерениях экс-президента США Дональда Трампа выставить свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. При этом, как отмечали источники, в команде Трампа не желают больше видеть бывшего вице-президента страны Майка Пенса.

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