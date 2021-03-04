Беляевский район, , 07:43 — REGNUM В Беляевском районе Оренбургской области пришлась спасать автомобиль скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Инцидент произошел 3 марта на окраине поселка Белогорский. О ДТП дежурную службу отдельного пожарной поста проинформировал глава поселка.

Как выяснилось, пока фельдшер оказывал помощь пациенту, водитель решил развернуться, но из-за метели и плохой видимости автомобиль стащило в кювет. Пожарные областной противопожарной службы с помощью грузовика ЗИЛ-131 вызволили медицинский УАЗ из снежного плена. Пожарные сопроводили автомобиль скорой медпомощи до выезда из поселка на региональную трассу, на которой работала дорожная техника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бугуруслане из-за последствий ненастья на заснеженной дороге забуксовал автомобиль скорой помощи с пациентом. Операцию по вызволению из снежного затора провели сотрудники пожарно-спасательной части.

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