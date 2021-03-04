Владивосток, 4 марта 2021, 07:44 — REGNUM Спортсмены из Приморского края выиграли медали на чемпионате первенства России по тхэквондоITF (International Taekwon-do Federation) в Казани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Женская сборная разных возрастов из Приморья взяла шесть медалей — пять золотых и одну бронзовую.
Тхэквондисты-победители войдут в состав национальной сборной, которая поедет в Чехию на чемпионат и первенство Европы.
Как сообщало ИА REGNUM, президентом Союза тхэквондо России (СТР) вновь избран Анатолий Терехов.