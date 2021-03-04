Чебоксары, , 07:36 — REGNUM 8 марта в регионах России представители клубов исторической реконструкции выйдут на городские улицы в доспехах, чтобы поздравить прекрасную половину. Акция пройдёт в ряде городов, в том числе в Чебоксарах.

В регионах реконструкторы будут одеты в формы разных исторических эпох. Они поздравят женщин, вручив им цветы и подарив весеннее настроение. В Чебоксарах рыцари в доспехах классического средневековья порадуют женщин города в парке культуры и отдыха имени 500-летия города.

Акции также пройдут в Санкт-Петербурге, Элисте, Сургуте и других городах.

Отметим, что движение «Клубы исторической реконструкции России» объединяет 65 регионов и включает свыше 600 военно-исторических клубов.