Оклахома, , 07:48 — REGNUM В результате пожара, вспыхнувшего в переносном доме в округе Вудворд (штат Оклахома, США) 3 марта, погибли шесть человек, включая троих детей. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC.

По информации телеканала, пожарные смогли спасти девятилетнюю девочку, которая в настоящее время госпитализирована.

О причине произошедшей трагедии не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в замке Святого Иллариона в городе Кирения на Кипре произошёл крупный пожар, уничтоживший выставку фоторабот, архивных документов и исторических предметов.

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