Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Бойцы Национальной гвардии США, дислоцированные для охраны объектов государственной власти в Вашингтоне, должны покинуть места дежурства 12 марта. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 3 марта в ходе брифинга.

По его словам, никаких запросов о продлении миссии не поступало, несмотря на появившиеся сообщения о возможной попытке нового захвата здания американского Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Капитолия объявила об усилении мер безопасности в связи с информацией о планах прорыва в здание Капитолия вооруженной группы неустановленных лиц 4 марта.

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