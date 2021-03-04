Пермь, , 07:30 — REGNUM Пермский школьник, подозреваемый в жестоком тройном убийстве, задержан 3 марта в одном из хостелов в Екатеринбурге. Оперативное мероприятие провели сотрудники угрозыска Свердловской области, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

По версии следствия, вечером 1 марта 2021 года в частном жилом доме, расположенном в посёлке Октябрьский Пермского края, школьник нанес множественные удары топором членам свои семьи: родителям и 12-летней сестре. После совершения преступления подросток скрылся на такси за пределы Прикамья, информирует СУ СКР по региону.

Напомним, ранее в зверском убийстве подозревали главу семейства. Однако впоследствии при тщательном осмотре пришли к выводу, что глава семьи был убит. Его лицо было настолько изуродовано, что сразу опознать не представлялось возможным.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью»). Следователи устанавливают мотивы преступления. Назначены судебно-медицинские, химическая, генетическая, биологическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая, трасологическая экспертизы.

Допрошено не менее 175 свидетелей, в том числе родственники потерпевших, одноклассники детей семьи, педагоги школы, друзья и знакомые, коллеги по работе, жители близлежащих частных домов. Изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, осмотрен компьютер, получена детализация электронных соединений абонентов.

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