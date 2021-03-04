Артём, Приморский край, 4 марта 2021, 07:42 — REGNUM В Артёме Приморского края столкнулись 15 автомобилей, в числе которых и две кареты скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
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Массовое ДТП произошло в районе дома № 44 по улице Севской. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что причиной столкновений стало несоблюдение водителями безопасного скоростного режима в условиях снежного наката на дорогах.
Есть пострадавшие: 36-летняя женщина-водитель обратилась в больницу за медпомощью.
Все 15 машин получили механические повреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате ДТП погибли один водитель и пассажир. Восемь человек получили травмы.