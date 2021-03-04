Чебоксары, , 07:25 — REGNUM В России в марте заработали региональные центры всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», а 26 марта стартует второй сезон конкурса. В подготовке информационной кампании, которая будет предшествовать запуску, принимают участие конкурсанты первого сезона «Большой перемены», в числе которых — школьник из Чувашии.

Участники первого конкурса «Большая перемена» в новом сезоне станут соавторами рекламной кампании, которую разрабатывает АНО «Национальные приоритеты». Организаторы отмечают, что конкурс становится первым проектом, который задействует подростков для создания рекламной кампании.

Креативный директор АНО «Национальные приоритеты» Руслан Харитонов поясняет, что ранее «всё для детей создавалось взрослыми», «но все теперь наоборот: самое лучшее и интересное делают сами дети». По его словам, даже если продукт будет значительно уступать профессионально сделанной рекламе, «зато этой рекламе дети будут доверять».

В числе соавторов рекламной кампании — победитель «Большой перемены» Игорь Александров из Чувашии. Он считает, что участие в создании рекламной кампании масштабного конкурса для школьников — это возможность попробовать свои силы в решении серьезной задачи:

«Я безумно рад, хотя понимаю, что это будет отнюдь не легко. Это крутая возможность».

Запуск второго сезона «Большой перемены» состоится 26 марта

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта начали работу региональные центры всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Конкурс школьников проводится в рамках национального проекта «Образование» и является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».