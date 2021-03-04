Омск, , 07:24 — REGNUM Подготовка к Молодёжному чемпионату мира (МЧМ) по хоккею продолжается в Омске.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, 3 марта в Омске состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет.

«Нам необходимо выявить все болевые точки, чтобы подготовиться на высшем уровне к чемпионату мира на территории Омска», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

В городе по графику продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса «Арена». По итогам 2020 года уровень технической готовности объекта составил 5,39% при плане в 5%. На шестиэтажном объекте возводятся второй и третий этажи.

Параллельно с возведением «Арены» власти области ставят задачи привести в порядок дороги, благоустроить общественные территории, подготовить гостиничные комплексы. Утверждена трёхлетняя региональная программа организации и проведения первенства мира, сформирована схема гостевого маршрута.

К следующему заседанию оргкомитета Бурков поручил подготовить точечно проработанные дорожные карты по всем сетям, транспортным магистралям, освещению, благоустройству. Также губернатор потребовал провести ревизию гостиничного хозяйства города.

Работа по подготовке к МЧМ по хоккею в Омске переходит в еженедельный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, Молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой на льду планируется провести с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Новосибирске и Омске.