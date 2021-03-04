Хьюстон, США, , 07:22 — REGNUM Генеральный директор крупнейшего энергетического предприятия американского штата Техас ERCOT Билл Магнес был отправлен в отставку после массовых отключений электричества в связи с сильными морозами. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«Совет директоров провел сегодня вечером встречу, на которой было решено направить генеральному директору и президенту ERCOT уведомление о том, что через 60 дней договор с ним будет расторгнут», — говорится в сообщении.

При этом на время переходного периода в компании Магнес продолжит руководить предприятиями. Однако сразу после увольнения совет директоров ERCOT начнет поиск нового главу корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта глава комиссии по вопросам деятельности коммунальных служб Техаса ДиЭнн Уолкер ушла в отставку из-за массовых отключений электроэнергии. Она признала свою вину в произошедшем, а также призвала уйти в отставку всех остальных причастных к коммунальным авариям во время экстремальных морозов в регионе.