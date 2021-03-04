Барнаул, , 07:21 — REGNUM Пятерых человек, в том числе — двоих детей спасли сегодняшней ночью, 4 марта, в результате пожара Барнауле. Подробности ЧС, которому был присвоен повышенный ранг сложности, сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Когда пожарные прибыли на улицу Денисова, то одна из крыш домов уже была объята пламенем.

«Из-за позднего обнаружения и сообщения о происшествии в пожарную охрану, огонь успел распространиться по горючим конструкциям на большой площади. Веранда была полностью охвачена пламенем, поэтому проникнуть внутрь дома через дверь уже не представлялось возможным. Людям внутри грозила смертельная опасность», — пояснил начальник дежурной смены службы пожаротушения майор внутренней службы Евгений Сергиевский.

По его словам, людей спасали через оконный проём, никто из жильцов дома не пострадал.

Для борьбы с разбушевавшейся огненной стихией была проложена магистральная линия, поданы пять многофункциональных стволов большой мощности, также для бесперебойной подачи воды на тушение использовался пожарный гидрант. И лишь к шести утра удалось полностью устранить последствия произошедшего.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 20 201 года количество огненных ЧП в регионе увеличилось на 22%, а число погибших в них — на 50%.

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