Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Законопроект, предполагающий проведение масштабной реформы американской полиции, принят Палатой представителей США 3 марта. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Он получил название «Акт о справедливости в работе полиции имени Джорджа Флойда» в честь чернокожего, умершего в мае 2020 года после задержания полицейскими в городе Миннеаполис.

В пользу документа проголосовали 220 конгрессменов, против — 212. Указанный законопроект уже принимался Палатой представителей летом прошлого года, однако он был отклонен Сенатом США, который до всеобщих выборов контролировали республиканцы.

Согласно документу полицейским запрещено использовать удушающие приемы в ходе задержания, а также делить подозреваемых по религиозному или расовому признаку. Кроме того, эта инициатива предполагает создание общенациональной базы данных о злоупотреблениях сотрудников правоохранительных органов.

Законопроект также ослабляет доктрину так называемого «квалифицированного иммунитета», защищающую полицейских от ряда категорий судебных исков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля жюри присяжных в американском штате Нью-Йорк оправдало двоих сотрудников полиции Аарона Торгласки и Роберта Маккейба, которые обвинялись в причинении телесных повреждений и жестоком обращении с 75-летним демонстрантом.

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