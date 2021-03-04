Тверь, , 07:17 — REGNUM В арбитраж Тверской области поступили два банкротных иска к унитарным предприятиям, которые накопили многомиллионные долги. В обеих случаях компании самостоятельно заявили о планах обанкротиться. Иски пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Оба дела поступили в суд 3 марта 2021 года. В первом случае в карточке в качестве и истца, и ответчика указано МУП Ржева «Дирекция единого заказчика», заявившее долги на сумму 60 885 551,9 рубля.

По адресу фигуранта расположен одноимённый ГУП, учрежденный в январе 2017 года правительством Тверской области. Уставный капитал составляет 663 тыс. рублей. Основной вид деятельности предприятия — забор, очистка и распределение воды.

Второе дело инициировало МУП Жилищно-коммунального хозяйства «Дмитрова гора». Сумма его долгов составляет 12 055 583,32 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено в феврале 1998 года в селе Дмитрова Гора. Учредитель — администрация Дмитровогорского сельского поселения. Уставный капитал — более 5,5 млн рублей. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. На сайте компании уточняется, что у нее в управлении восемь многоквартирных домов.