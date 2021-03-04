Магадан, Магаданская область, , 07:14 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов встретился с руководством компании «Новапорт», которая занимается реконструкцией аэропорта в Магадане и обсудил темпы работ на объекте.

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«Ещё раз сверили график работ. Дизайн-проект будет готов в течение трёх месяцев, и колымчане смогут посмотреть и обсудить его. Параллельно идёт подбор лучших исполнителей на выполнение строительства и монтажа. ⁣⁣Пуск нового терминала намечен на май 2024 года», — написал в соцсетях колымский глава.⁣⁣⠀

Подписчики благодарят Носова за работу и советуют:

«Делайте как везде в новых аэропортах! Это кассы и регистрация, а выше поднимаешься и выход на посадку, зал ожидания. Не надо бродить и искать, поднимайся по лестнице и всё удобно».

Как сообщало ИА REGNUM, «АБС Магадан» (Аэропорты большой страны) — совместное предприятие УК «Аэропорты Регионов» и «Новапорт Холдинг», в декабре 2020 года выиграло конкурс на право модернизации аэропорта в Магадане.