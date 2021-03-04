Южно-Сахалинск, , 07:12 — REGNUM Авиасообщение между сахалинской Охой и Хабаровском будет возобновлено с 15 марта. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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Билеты на авиарейсы Оха — Хабаровск субсидируются из бюджета островного региона. Их стоимость сохранится на уровне 5840 рублей.

Как отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, для жителей Охинского района связь с материком очень важна. Авиарейсы возвращены по просьбе населения. И они особенно актуальны в период отпусков и вступительной кампании в вузы.

Как сообщало ИА REGNUM, частота полетов в Крым из Волгограда, Ханты-Мансийска и Иваново летом 2021 года вырастет в два раза по сравнению с летним периодом 2020 года.