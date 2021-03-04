Чебоксары, , 07:06 — REGNUM В Чувашии следственное управление СКР отреагировало на публикацию администрации главы республики о завершении расследования уголовного дела по факту фальсификации итогов голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В ведомстве уточнили данные по делу и привели новые детали.

Перед судом предстанут председатель и два члена одной из участковых избирательных комиссий Урмарского района. Речь идёт о выборах, которые проходили с 11 по 13 сентября 2020 года. Тогда в Чувашии выбирали главу республики, а в муниципалитете также проходили выборы депутатов Урмарского районного собрания и Мусирминского сельского поселения.

Следствие полагает, что председатель участковой комиссии избирательного участка № 1523, расположенного в селе Мусирмы, поручила двум членам комиссии изготовить фиктивные заявления о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне избирательного участка. По версии правоохранителей, это было сделано для «искусственного завышения явки избирателей».

«Получив сфальсифицированные бюллетени с поддельными подписями граждан, председатель избирательной комиссии поместила их в ящики для голосования. При этом никому из избирателей данные бюллетени не выдавались, участия в голосовании избиратели по ним не принимали», — говорится в сообщении.

В следственном управлении полагают, что всего был сфальсифицирован 141 бюллетень от имени 47 избирателей.

Злоумышленников обвиняют в фальсификации избирательных документов (ч. 1 ст. 142 УК РФ) и итогов голосования (ч. 1 ст. 142.1 УК РФ). Дело передано в Урмарский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам прошедших выборов возбуждено пять уголовных дел. Помимо Урмарского района, расследование шло в Батыревском и Марпосадском районах.

Напомним, в сентябре 2020 года в Чувашии прошли выборы в органы местного самоуправления и выборы главы республики.

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