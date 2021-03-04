Сакраменто, США, , 07:04 — REGNUM Автомобильная авария, унесшая жизни 15 человек в американском штате Калифорния, попала в поле зрения правоохранительных органов в связи с расследованием дела о контрабанде, передает телеканал KTLA.

По его данным, автомобиль Ford Expedition незаконно пересек мексикано-американскую границу. Именно этот автомобиль и был участников смертельного ДТП в Калифорнии.

«Специальные агенты из министерства внутренней безопасности осмотрели место происшествия и начали расследование по делу о контрабанде», — заявил представитель местной таможенной службы Макарио Мора.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в южной части штата Калифорния в США столкнулись несколько автомобилей. В результате аварии погибли не менее 15 человек. Причины ДТП до сих пор не известны.

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