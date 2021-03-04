Сысерть, Свердловская область, , 07:02 — REGNUM В Сысерти Свердловской области иностранная гражданка Ада А. осуждена за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, летом 2020 года она и её сожитель решили зарабатывать на наркоторговле и получили от неустановленного лица более 500 граммов вещества. Затем они пытались сбыть почти восемь граммов этого вещества, но были задержаны.

Суд назначил гражданке девять лет колонии общего режима. А её сожитель не дожил до суда и дело против него прекратили.