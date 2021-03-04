Казань, , 07:19 — REGNUM По решению суда бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров отправлен под домашний арест. Он подозревается в получении взятки в сумме 1,4 млн рублей.

Под домашним арестом экс-глава ведомства будет находиться два месяца — до 1 мая.

ИА REGNUM напоминает, задержали 62-летнего экс-главу Приволжского управления Ростехнадзора по подозрению в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2019 году подозреваемый с помощью посредника, который сейчас является бывшим руководителем Челнинского территориального отдела Ростехнадзора, получил взятку в размере 1,4 млн рублей от директора одной из организаций за помощь в выдаче разрешения на запуск в эксплуатацию электроустановки в Набережных Челнах.

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