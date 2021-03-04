Хабаровск, , 07:00 — REGNUM В Хабаровске 4 марта подписано трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате: подписи поставили врио губернатора Михаил Дегтярев, председатель союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко и председатель союза работодателей Хабаровского края Сергей Смоленцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Размер минимальной заработной платы в Хабаровском крае последний раз обновлялся в 2017 году.

«Все видят рост цен на потребительском рынке, в сфере ЖКХ, а при этом обязательный минимум для людей не меняется. Подписанное соглашение преследует целью прежде всего повышение уровня жизни в Хабаровском крае», — сказал Дегтярёв.

При максимальной надбавке за стаж работы в особых климатических условиях увеличен гарантированный размер заработной платы в Охотском районе — с 30 700 до 31 980 рублей, в Аяно-Майском районе — с 28 142 до 29 421 рубля, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, с 21 746 до 25 584 рублей, в южных районах Хабаровского края — с 19 188 до 20 467 рублей.

Подписанное соглашение позволяет установить единообразный системный подход к оплате труда бюджетного и внебюджетного секторов экономики.

Повышения обязательны к исполнению всеми работодателями. Исключение составляют предприятия, учреждения и организации, финансируемые из федерального бюджета.

Обновленный минимальный размер заработной платы будет применяться после 1 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии после изменения в конце 2020 года норматива финансового обеспечения выросла заработная плата учителей в 340 школах.