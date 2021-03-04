Екатеринбург, , 06:40 — REGNUM Житель Екатеринбурга задержан по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Гражданину 1995 года рождения, неофициально работавшему грузчиком, уже предъявлено обвинение. Следователи считают, что в квартире дома на улице Шефской 28 февраля он избил свою сожительницу 1998 года рождения и пытался её задушить. Это произошло в ходе ссоры, возникшей на почве употребления алкоголя. А затем он решил спалить квартиру, чтобы скрыть следы преступления, для чего опрокинул на пол включённую в электросеть плиту.

Возникло задымление и соседи вызвали пожарных. Гражданин был пойман и признался в содеянном. В УМВД по Екатеринбургу отмечают, что задержали его в квартире матери и передали сотрудникам Следственного комитета.