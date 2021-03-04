Манила, , 06:39 — REGNUM Филиппинские вулканологи присвоили первый уровень тревоги вулкану Пинатубо, расположенному в 100 км от столицы страны Манилы. Об этом сообщает филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

«Это означает, что небольшой уровень опасности присвоен в связи с тектоническими процессами в вулкане», — уточнили исследователи.

При этом институт утверждает, что пока нет свидетельств скорого извержения исполина. Пока ученые фиксируют лишь «присутствие сейсмической активности». Также утверждается, что недавние землетрясения на Филиппинах с активностью вулкана не связаны.

Тем не менее жителей близлежащих к Пинатубо районов призвали проявлять бдительность и не совершать походов к кратеру вулкана. Также ученые призвали филиппинские власти на всякий случай подготовить мероприятия на случай извержения исполина.