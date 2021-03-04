Тайбэй, , 06:39 — REGNUM Около 1,34 млн домохозяйств в центральных и северных частях Тайваня столкнутся со снижением давления трубопроводом в связи с борьбой против тяжелой и затяжной засухой, сообщили 3 марта в Оперативном центре по чрезвычайным ситуациям Тайваня.

Жители Синьчжу на севере Тайваня, а также жители Мяоли и Тайчжуна в центральной части Тайваня уже сталкивались нехваткой давления воды в водопроводах в определенные часты в течение последних нескольких месяцев. Однако, теперь впервые в истории острова эта мера ограничения будет действовать круглосуточно.

Уровень воды в водохранилищах Синьчжу, Мяоли и Тайчжун снизился до 20% от общей емкости, говорится в сообщении. В западных районах Тайваня выпало меньше осадков в феврале, а в северных и центральных районах Тайваня осадки ожидаются на следующей неделе.